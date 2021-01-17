تقرير / مؤامرة لضرب الثقة في لقاحات "كورونا" و"جهاز إستخبارات" وراء العمليّة

اسماعيل عبد الحي - أفادت الوكالة الأوروبية للأدوية بأن قراصنة إلكترونيين قاموا بسرقة وثائق خاصة والتلاعب بمحتوياتها ونشروها على الأنترنات لضرب ثقة الناس في اللقاحات ضد كوفيد - 19.

ووفقا لموقع "دويتشه فيله" الألماني، جاء في بيان صادر عن الوكالة، أنه تم تسريب بعض الوثائق المرتبطة بالعلاجات واللقاحات ضد فيروس كورونا التي حصلوا عليها بشكل غير قانوني.

وتابع البيان "توجد بين تلك الوثائق رسائل بريد إلكتروني داخلية تعود إلى نوفمبر حول مسار تقييم اللقاحات وبعض تلك الرسائل تلاعب بها المنفذون القراصنة قبل نشرها لتقويض الثقة في اللقاحات".

وحسب "دويتشه فيله"، توحي الوثائق المنشورة على الأنترنات بتعرض الوكالة الأوروبية للأدوية لضغوط شديدة من المفوضية الأوروبية لترخيص اللقاحات في أسرع وقت.

وأفاد مصدر لم يكشف الموقع هويته، بأن "جهاز إستخبارات أجنبي يقف وراء القرصنة، وهي معلومة تداولتها أيضا وسائل إعلام ألمانية".

وكانت الوكالة قد أعلنت في ديسمبر الماضي، تعرضها لهجوم إلكتروني خوّل لمنفذيه النفاذ بشكل غير قانوني إلى معلومات حول لقاحي فايزر - بايونتيك وموديرنا.

سبوتنيك