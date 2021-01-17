فلسطين تسجل 578 إصابة جديدة بكورونا و20 وفاة

ابوظبي - سيف اليزيد - أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة، اليوم الأحد، تسجيل 578 إصابة جديدة بفيروس كورونا و20 وفاة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وذكرت الوزيرة في بيان صحفي، أن قطاع غزة سجل 212 إصابة من مجمل الحالات الجديدة.

وتفرض الحكومة الفلسطينية إغلاقاً جزئياً في الضفة الغربية من الساعة السابعة مساء وحتى السادسة صباحاً يومياً من الأحد إلى الخميس وإغلاقا كلياً يومي الجمعة والسبت.

وتظهر قاعدة بيانات وزارة الصحة، أن إجمالي الإصابات بفيروس كورونا منذ ظهور الجائحة في مارس الماضي بلغ 171233.