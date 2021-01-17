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البحرية الملكية تحبط محاولة تهريب أزيد من طنين من المخدرات على متن قارب تقليدي

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سارة الطالبي 0 تبليغ

جدة - عبدالحي حسين - أجهضت البحرية الملكية، اليوم الأحد، محاولة لتهريب طنين من المخدرات، صباح اليوم الأحد.

وعلم لدى مصدر عسكري أن وحدتين لخفر السواحل، تابعتين للبحرية الملكية، كانتا تقومان بدوريات بالبحر الأبيض المتوسط، قامتا في وقت مبكر من صباح اليوم، بعرض ساحل رأس سبارطيل، بإجهاض عملية لتهريب حوالي طنين من مخدر الشيرا موزعة على 55 حزمة.

وأوضح المصدر مفسه أنه تم إجهاض هذه العملية، بعد ملاحقة زورق سريع أثناء محاولته الحصول على شحنة المخدرات، التي كانت على متن قارب تقليدي الصنع.

ونقلت قامت عناصر خفر السواحل الأشخاص الموقوفين، البالغ عددهم ثلاثة، وكذا القارب، وشحنة المخدرات إلى ميناء طنجة المدينة، وتسلمتهم إلى السلطات المختصة قصد القيام بالإجراءات القانونية الجاري بها العمل.

 

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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