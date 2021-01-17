محمد صلاح يختار من يلعب دور بطولة فيلم عن قصة حياته

جدة - عبدالحي حسين - رشح نجم كرة القدم المصري، محمد صلاح، المحترف في صفوف فريق ليفربول الإنجليزي، الممثل الأمريكي، ذي الأصول المصرية، رامي مالك، لتجسيد قصة حياته، إذا تحققت فعلا فكرة تصوير فيلم عنها.

وصرح محمد صلاح لشبكة “سكاي سبورت” البريطانية، أنه لم يفكر في تحويل قصته إلى فيلم سينمائي، لكن إذا تحقق ذلك، فيعتقد أنه سيكون ” فيلماً وثائقياً ممتعاً”، بسبب ظروف نشأته، وظروف مسيرته.

ووافق صلاح على فكرة تجسيد رامي مالك لقصته في فيلم، حين طرحها عليه المذيع، الذي أجرى معه المقابلة، وكان رده: “رامى مالك اختيار مناسب وجيد للفيلم، كنت أتحدث معه خلال حفل مجلة تايم الأمريكية فهو يتحدث العربية قليلا، وعلى علم بالثقافة المصرية”.

يذكر أن محمد صلاح انطلق نجمه من ممارسة كرة القدم في مصر، قبل أن يجتاز محطات كروية مختلفة إلى حين وصوله لدرجة ينافس فيها كبار اللاعبين على مستوى العالم.