مغاربة ومصريون ويمنيون يحاولون الهجرة من ميناء أكادير والأمن يتدخل لإحباط العملية

جدة - عبدالحي حسين - أحبطت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية في مدينة أكادير، مساء أمس السبت، عملية للهجرة السرية تم على إثرها توقيف أربعة أشخاص يشتبه في تورطهم في تنظيم الهجرة غير المشروعة، والاتجار بالبشر.

وأوضح بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، اليوم الأحد، أنه جرى توقيف الأشخاص المشتبه فيهم بميناء الصيد البحري بمدينة أكادير، وهم في حالة تلبس بمحاولة تهجير 20 مرشحا للهجرة غير المشروعة على متن قارب للصيد.

وأشار البلاغ نفسه إلى أن إجراءات البحث أوضحت أن المرشحين للهجرة غير المشروعة المضبوطين في هذه القضية يحملون جنسيات مختلفة، من بينهم مواطنين مغاربة، وتسعة آخرين من جنسيات مصرية، ويمنية، مبرزا أن عملية التفتيش المنجزة أسفرت عن حجز ست سترات للنجاة، وهواتف محمولة، ومبالغ مالية بالعملتين الوطنية، والأجنبية.

وتم إخضاع جميع الموقوفين -يضيف البلاغ- للبحث القضائي، الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لكشف جميع ظروف، وملابسات هذه القضية، وكذا تحديد كافة الامتدادات، والارتباطات المحتملة للشبكة الإجرامية المذكورة.