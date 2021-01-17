طنجة.. مغني راب “كفيف” يحلم بدعم من مثله الأعلى “لحر”- فيديو

جدة - عبدالحي حسين - يتحدى أشرف، وهو مغني راب مبتدئ، أنه كفيف، إذ حاول شق طريقه في ميدان الراب، والسير على خطى نجم الراب لحر، الذي سطع نجمه من شمال المملكة.

وينحذر أشرف من مدينة طنجة، وعلى الرغم من أنه كفيف إلا أن ذلك لا يمنعه من خوض تجربة غناء الراب، والتعبير من خلاله عن واقعه بكلمات متناسقة.

ويحلم أشرف بدعم من مغني الراب لحر، معبرا عشقه لنوعية الراب، الذي يقدم، ومحاولا السير على نفس خطاه حتى في اختياره لمواضيع أغانيه.

وطلب أشرف دعم جميع عشاق الراب، ليصبح اسما لامعا في هذا الصنف من الأغاني، الذي حظي في الآونة الأخيرة باهتمام كبير من الجمهور المغربي.