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هيئة صحة دبي تواصل استقبال المستهدفين من تطعيم كورونا

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متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

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محمد الفلاح - الأحد 17 يناير 2021

تحت شعار «التطعيم أمان واطمئنان»، تواصل هيئة الصحة في دبي استقبال المستهدفين من التطعيم ضد «كوفيد 19»، في مراكزها الصحية المنتشرة في ربوع الإمارة، والتي توافق في معاييرها الطبية ومناخها الصحي الآمن أعلى المواصفات والاشتراطات والبروتوكولات في العالم، إضافة إلى مستوياتها الفخمة التي تضاهي مثيلاتها في أكثر الدول والمدن تقدماً.

 

وتوفر الهيئة التطعيم ضد «كوفيد 19» بالمجان لكل من: كبار المواطنين والمقيمين للفئة العمرية «60 سنة فما فوق»، وأصحاب الأمراض المزمنة وأصحاب الهمم، والمنتسبين لخط الدفاع الأول في القطاعين «الحكومي والخاص»، والعاملين في المهن الحيوية التي تقتضي مواجه مباشرة مع المتعاملين.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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