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الهند تسجل 181 وفاة و15144 إصابة بكورونا

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 17 يناير 2021

متابعات_ الخليج 365

أعلنت السلطات الصحیة في الھند، الیوم الاحد، تسجیل 181 وفاة و15144 إصابة بفیروس ، خلال ال24 ساعة الماضیة.

 

 

وقالت وزارة الصحة ورعایة الأسرة الھندیة في بیان" إن الحصیلة الإجمالیة للجائحة ارتفعت بذلك إلى 152274 وفاة و10557985 إصابة بالفیروس".

 

وأشارت الوزارة الى ان عدد المتعافین وصل إلى 10196885 شخصا وسط انتشار الجائحة في 35 ولایة ھندیة.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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