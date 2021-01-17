الهند تسجل 181 وفاة و15144 إصابة بكورونا

وأشارت الوزارة الى ان عدد المتعافین وصل إلى 10196885 شخصا وسط انتشار الجائحة في 35 ولایة ھندیة.

أعلنت السلطات الصحیة في الھند، الیوم الاحد، تسجیل 181 وفاة و15144 إصابة بفیروس كورونا ، خلال ال24 ساعة الماضیة.

محمد يوسف

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