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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الهند تسجل 181 وفاة و15144 إصابة بكورونا والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 17 يناير 2021
متابعات_ الخليج 365
أعلنت السلطات الصحیة في الھند، الیوم الاحد، تسجیل 181 وفاة و15144 إصابة بفیروس كورونا، خلال ال24 ساعة الماضیة.
وقالت وزارة الصحة ورعایة الأسرة الھندیة في بیان" إن الحصیلة الإجمالیة للجائحة ارتفعت بذلك إلى 152274 وفاة و10557985 إصابة بالفیروس".
وأشارت الوزارة الى ان عدد المتعافین وصل إلى 10196885 شخصا وسط انتشار الجائحة في 35 ولایة ھندیة.