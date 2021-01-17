بايدن يصدر قرار عاجل بشأن حظر السفر مع العديد من الدول الإسلامية

الشارقة - اميمة ياسر - قالت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية: إن الرئيس المنتخب جو بايدن، سيقوم بإلغاء حظر السفر مع العديد من الدول الإسلامية، في اليوم الأول من ولايته، بالإضافة إلى انضمام بلاده مجددًا إلى اتفاق باريس للمناخ.

وقال رون كلاين، رئيس موظفي البيت الأبيض: إن الرئيس المنتخب ينوي إصدار عددًا من الأوامر التنفيذية التي ستكون جوهرية ورمزية، ومن ضمنها إلغاء حظر الرحلات الجوية مع العديد من الدول الإسلامية، وأيضًا الانضمام إلى اتفاق باريس للمناخ. وذلك في تصريحات لـ"نيويورك تايمز".

وتابع رئيس موظفي البيت الأبيض: "بايدن يعتزم تمديد القيود الوبائية على "عمليات الإخلاء" ودفع قروض الطلاب، والطلب من الوكالات معرفة كيفية لم شمل الأطفال المنفصلين عن عائلاتهم على الحدود".