شكرا لقرائتكم خبر عن عاطف مغاورى ممثلا لبرلمانية "التجمع" تحت القبة.. وأحمد خليل لـ"النور" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن المستشار حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الأحد، ممثلى الهيئات البرلمانية لـ3 أحزاب سياسية ممثلة تحت قبة مجلس النواب، فى ضوء إخطار رؤساء الأحزاب.

وقال جبالى، أنه حزب التجمع اختار النائب عاطف مغاورى ممثلا للهيئة البرلمانية، وأن حزب العدل أخطرة باختيار النائب عبد المنعم إمام ممثلا للهيئة البرلمانية تحت القبة.

وأضاف رئيس مجلس النواب، أن حزب النور أخطرة باختيار النائب أحمد خليل، ممثلا للحزب تحت القبة.

يشار إلى أن الجلسة العامة شهدت الموافقة على عدد من الاتفاقيات الدولية، ومنها قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 660 لسنة 2020 بشأن الموافقة على قرار مجلس محافظى صندوق التنمية الأفريقى رقم 1 / 2020 المعتمد بتاريخ 14 / 5 / 2020 بشأن التجديد الخامس عشر لموارد الصندوق، وعلى أداة اكتتاب جمهورية مصر العربية فى هذا التجديد بمبلغ 2 مليون دولار أمريكي.

وقال النائب محمد بدراوى: "أؤيد الاتفاقية لأن وجودنا فى بنك التنمية الأفريقية أمر مهم جدا والعلاقات مع أفريقيا فى الشق الاقتصادى أمر هام".

وأضاف: "صندوق التنمية الأفريقية أحد الصناديق الهامة ومصر من أولى الدول التى ساهمت فى الصندوق، وهى الآن تقوم بزيادة الاكتتاب بصندوق التنمية الأفريقية والتواجد المصرى فى أفريقيا أمر مهم".