شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس النواب يوافق على زيادة اكتتاب مصر بصندوق التنمية الأفريقى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة اليوم برئاسة المستشار حنفى جبالى، على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 660 لسنة 2020 بشأن الموافقة على قرار مجلس محافظى صندوق التنمية الأفريقى رقم 1 / 2020 المعتمد بتاريخ 14 / 5 / 2020 بشأن التجديد الخامس عشر لموارد الصندوق، وعلى أداة اكتتاب جمهورية مصر العربية فى هذا التجديد بمبلغ 2 مليون دولار أمريكي.

وقال النائب محمد بدراوى: "أؤيد الاتفاقية لأن وجودنا فى بنك التنمية الأفريقية أمر مهم جدا والعلاقات مع أفريقيا فى الشق الاقتصادى أمر هام".

وأضاف: "صندوق التنمية الأفريقية أحد الصناديق الهامة ومصر من أولى الدول التى ساهمت فى الصندوق، وهى الآن تقوم بزيادة الاكتتاب بصندوق التنمية الأفريقية والتواجد المصرى فى أفريقيا أمر مهم".