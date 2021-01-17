شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة متسلق شهير أثناء تسلقه جبل «K2» في باكستان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ذكر مسؤولون اليوم الأحد أن متسلق الجبال الأسباني الشهير، سيرجيو مينجوتي توفي، بينما كان يتسلق قمة "كيه2" وهي ثاني أعلى قمة في العالم.

وقال كرار حيدري، سكرتير نادي جبال الألب في باكستان وصلت مروحية عسكرية إلى معسكر قاعدة الجبل لجلب جثة متسلق الجبال". ويتم نقل الجثة إلى إسلام آباد.

وأضاف أن مينجوت كان أحد أفراد البعثة للصعود إلى قمة الجبل الخطير خلال الشتاء. وسقط على بعد حوالي 800 متر في صدع، بينما كان عائدا إلى معسكر القاعدة. ويقع جبل "كيه2" الذي يبلغ ارتفاعه 8611 مترا في شمال باكستان، بالقرب من الحدود مع الصين. ويعتبر تسلق جبل "كيه2" أكثر تحديا عن تسلق أعلى قمة في العالم، وهي قمة جبل إفرست.