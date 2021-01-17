بغداد تكشف عن خطة للشروع بإنشاء الحزام الاخضر حول العاصمة

بغداد - ياسين صفوان - كشف محافظ بغداد محمد جابر العطا، الاحد، عن خطة إنشاء الحزام الاخضر حول العاصمة بغداد، لتحسين البيئة.

وقال المحافظ خلال اجتماع عقده مع دائرة البستنة والغابات التابعة الى وزارة الزراعة، إن "الخطة تهدف الى تحسين البيئة من خلال تخفيف الاتربة ودرجات الحرارة، عقب إجراء عمليات التشجير التي ستتكفل بتنفيذها دائرة بلديات بغداد بعد استلام الاشجار من وزارة الزراعة".

وأشار العطا الى ان "المحافظة ستعمل على تعزيز مبادرة وزارة الزراعة، من خلال استلام الاشجار والنبتات، لتقوم بزراعتها في الطوق الاخضر حول العاصمة بغداد بهدف تحسين البيئة".

من جانبه، اكد معاون مدير دائرة البستنة والغابات حاتم كريم، "الاتفاق مع دائرة البلديات التابعة للمحافظة على خطوات الشروع بالخطة، وتحديد اليات العمل، للبدء بالطوق الاخضر حول العاصمة"، مشددا على ضرورة "الاهتمام بالجانب الزراعي، واعادة هيبة البيئة من خلال تنفيذ مباردة وزارة الزراعة".