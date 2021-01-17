انت الان تتابع خبر البورصة تتداول 9 مليار سهم بقيمة مالية بلغت 7.5 مليار دينار الاسبوع الماضي والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال السوق في تقرير له واطلعت عليه الخليج 365 انه " نظم خلال الاسبوع الماضي خمس جلسات تداول باسهم الشركات المساهمة"، مبينا انه "تم تداول اسهم 45 شركة من اصل 104 شركة مساهمة مسجلة".

واضاف ان "عدد الاسهم المتداولة للاسبوع الماضي بلغ 9.159 مليار سهم بقيمة مالية بلغت 7.535 مليار دينار من خلال تنفيذ 1977 صفقة"، مشيرا الى ان "مؤشر السوق لاسعار الاسهم قفل في اخر جلسة له على 488.58 نقطة".



واشار الى ان "عدد الاسهم المشتراة من المستثمرين غير العراقيين لللاسبوع الماضي بلغ 56 مليون سهم يقيمة مالية بلغت 54 مليون دينار من خلال تنفيذ 47 صفقة"، في حين بلغ عدد الاسهم المباعة لغير العراقيين لللاسبوع الماضي 43 الف سهم بقيمة مالية بلغت 2 مليون دينار من خلال تنفيذ 7 صفقات".

يذكر ان سوق العراق للأوراق المالية قد استخدم انظمة التداول الالكتروني والايداع المركزي منذ عام 2009، وينظم خمسة جلسات تداول اسبوعيا من الاحد الى الخميس, ومدرج فيه 104 شركة مساهمة عراقية تمثل قطاعات المصارف والاتصالات والصناعة والزراعة والتامين والاستثمار المالي والسياحة والفنادق.