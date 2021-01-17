ميلان يُعلن إصابة تشالهانوجلو وثيو بـ فيروس كورونا

يأتي ذلك بعدما خضع جميع لاعبي الفريق لمسحة طبية يوم أمس، السبت، وذلك قبل خوض مباراة كالياري، الإثنين، في الجولة الثامنة عشر من بطولة الدوري الإيطالي في تمام الساعة 11 إلا ربع مساءً.

ولم يتدرب الثنائي مع الفريق يوم، الجمعة، بسبب التشكك حول إصابتهما بفيروس كورونا، وبعد خضوعهما إلى المسحات تبينت النتيجة بإيجابية عينتهما الطبية.



وأكد نادي ميلان أن اللاعبين سيخضعان إلى عزل منزلي صحي، حتى يتعافيان من الفيروس والعودة للفريق الإيطالي من جديد.

ولم تظهر على تشالهانوجلو وهيرنانديز أي أعراض كما أفاد البيان الرسمي لنادي ميلان، بينما جاءت جميع نتائج الفريق والجهاز الفني الأخرى سلبية.