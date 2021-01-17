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ميلان يُعلن إصابة تشالهانوجلو وثيو بـ فيروس كورونا

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بغداد - ياسين صفوان -

2021-01-17 | 12:43

ميلان يُعلن إصابة تشالهانوجلو وثيو بـ فيروس كورونا

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أعلن نادي إي سي ميلان الإيطالي عن إصابة لاعبي الفريق الأول لكرة القدم، هاكان تشالهانوجلو وثيو هيرنانديز، اليوم الأحد بوباء ، كوفيد 19.
يأتي ذلك بعدما خضع جميع لاعبي الفريق لمسحة طبية يوم أمس، السبت، وذلك قبل خوض مباراة كالياري، الإثنين، في الجولة الثامنة عشر من بطولة الدوري الإيطالي في تمام الساعة 11 إلا ربع مساءً.

ولم يتدرب الثنائي مع الفريق يوم، الجمعة، بسبب التشكك حول إصابتهما بفيروس كورونا، وبعد خضوعهما إلى المسحات تبينت النتيجة بإيجابية عينتهما الطبية.


وأكد نادي ميلان أن اللاعبين سيخضعان إلى عزل منزلي صحي، حتى يتعافيان من الفيروس والعودة للفريق الإيطالي من جديد.

ولم تظهر على تشالهانوجلو وهيرنانديز أي أعراض كما أفاد البيان الرسمي لنادي ميلان، بينما جاءت جميع نتائج الفريق والجهاز الفني الأخرى سلبية.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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