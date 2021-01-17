غرق سفينة شحن روسية قبالة ساحل تركيا على البحر الأسود

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - قال حاكم إقليم بارطن التركي لوسائل إعلام رسمية اليوم الأحد إن سفينة شحن روسية غرقت قبالة ساحل الإقليم الذي يطل على البحر الأسود مضيفا أن رجال الإنقاذ يحاولون الوصول إلى أفراد الطاقم وعددهم نحو 15 بعد أن أصبحوا عالقين في البحر.

ونقلت وكالة أنباء الأناضول عن سينان جونر حاكم الإقليم قوله إن سفينة نقل المواد الصلبة غرقت قبالة ساحل منطقة إنكومو مضيفا أنه لا توجد تقارير عن ضحايا. ولم يعرف على الفور سبب غرق السفينة.

وقال جونر "سنبدأ عمليات إنقاذ أفراد الطاقم وعددهم قرابة 15 باتوا عالقين في ثلاثة قوارب نجاة".

وأضاف في تصريحاته "ليس هناك تقارير عن ضحايا أو أن قوارب النجاة تغرق الآن. الأحوال الجوية سيئة، فرق الإنقاذ تكافح أيضا للوصول إليهم".

ولم ترد أي تفاصيل أخرى حتى الآن.