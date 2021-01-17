شكرا لقرائتكم خبر عن روسيا وألمانيا تسجلان ارتفاعاً ملحوظاً في الإصابات الجديدة بـ«كورونا» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - موسكو - برلين - رويترز

سجلت روسيا، الأحد، 23586 إصابة جديدة بفيروس كورونا؛ بينها 4012 في موسكو التي تعتزم إعادة فتح المدارس العامة، الاثنين، بعد عطلة طويلة بمناسبة رأس السنة الجديدة.

وأكد مركز إدارة أزمة فيروس كورونا وفاة 481 خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية؛ ليرتفع بذلك إجمالي الوفيات في البلاد بسبب «كوفيد-19» إلى 65566.

وفي ألمانيا تم تسجيل 13882 إصابة جديدة بفيروس كورونا؛ ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات في البلاد إلى مليونين و33518 حسبما أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية، الأحد.

وزادت الوفيات المرتبطة بالفيروس في ألمانيا بواقع 445 حالة؛ ليبلغ الإجمالي 46419 منذ بدء تفشي الجائحة.