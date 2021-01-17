شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط صواريخ وتجهيزات عسكرية في كركوك والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بغداد – (واع)

أعلنت وكالة الاستخبارات العراقية، الأحد، عثورها على صواريخ مع منصات إطلاقها وتجهيزات عسكرية بعملية أمنية في قضاء الدبس بمحافظة كركوك. وذكرت الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في بيان: أن مفارزها المتمثلة في مديرية استخبارات الشرطة الاتحادية في وزارة الداخلية تمكنت من تنفيذ عملية استخباراتية في قضاء الدبس بكركوك نتج عنها ضبط منصتين لإطلاق الصواريخ و 14 دانة مدفع رشاش عيار 57 و 6 صواريخ متوسطة و 24 قذيفة هاون عيار 60 ملم و 55 حشوة قذائف، مبينة أنه «تم العثور على تجهيزات عسكرية مختلفة داخل أحد المنازل الفارغة في قرية السدرة التابعة للقضاء من مخلفات عصابات داعش الإرهابية». وأضافت أنه «تم رفع المواد المضبوطة بدون حادث يذكر».