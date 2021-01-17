شكرا لقرائتكم خبر عن زراعة قوقعة لطفلة إماراتية عمرها 18 شهراً والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي:”الخليج 365”

أجرى الدكتور معاذ طرابيشي، استشاري طب وجراحة الأنف والأذن والحنجرة، الشريك المؤسس لـ«معهد طرابيشي – ستامبرغر» للأذن والجيوب الأنفية في دبي، عملية زراعة لأحدث جهاز قوقعة تكنولوجي متوافق مع 3.0 تسلا إم آر آي، لطفلة إماراتية عمرها 18 شهراً في «مستشفى قرقاش» بدبي، بوصفها أول عملية جراحة اليوم الواحد من نوعها في الشرق الأوسط.

وتعليقاً على الإنجاز الطبي الجديد، قال الدكتور طرابيشي «شهد المجال الطبي في دولة الامارات تطوراً مذهلاً خلال الأعوام العشرة الماضية، من حيث الكفاءة والمعدّات الطبية الحديثة المستخدمة في التشخيص والعمليات الجراحية. وذلك بفضل اهتمام القيادة الرشيدة، بالحرص على استقطاب الكفاءات الطبية وتوفير الإمكانيات كافة للنهوض بالقطاع الطبي، وجعل الإمارات، ودبي خصوصاً، وجهة للسياحة العلاجية في المنطقة».

وأضاف «تعدّ عمليه جراحة اليوم الواحد هذه، هي الأولى من نوعها في الشرق الأوسط، حيث إن المريضة خرجت من المستشفى بعد ساعتين من إجرائها من دون أي ألم أو مضاعفات. وهنالك فرق كبير بين عملية زراعة القوقعة وسماعة الأذن، فالسماعة تعمل على تكبير الأصوات لضعيفي السمع، أما زراعة القوقعة، فهي تحل محل الجزء التالف أو المعطل عن العمل في الأذن، وتنشّط العصب السمعي لكي تمكن الأصم من الإحساس بالصوت».