شكرا لقرائتكم خبر عن «التربية» ترصد احتياجات المعلمين المهنية في «التعلم عن بُعد» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: محمد إبراهيم

أعلنت وزارة التربية والتعليم، بالتعاون مع وزارة الصحة ووقاية المجتمع، تمديد مدة تطعيم كوادرها بمختلف الفئات، ضد فيروس «كورونا»، في معهد تدريب المعلمين في عجمان (المبنى الرئيسي)، حتى يوم الخميس 21 يناير، حرصاً على صحة موظفيها والعاملين لديها، واستكمالاً للجهود الوطنية المبذولة في الحدّ من انتشار الفيروس.

وتعكف الوزارة على رصد احتياجات المعلمين في مختلف إمارات الدولة من التطوير المهني، خلال تطبيق التعلم عن بُعد، إذ أطلقت استطلاع رأي بالتعاون مع جامعة حمدان بن محمد الذكیة، يستهدف أعضاء الهيئتين الإدارية والتعليمية، إذ يركز فريق من الباحثين على إعداد دراسة بحثية عن قدرات المعلمين ومهاراتهم المهنية في التعليم الافتراضي، فضلاً عن الوقوف على متطلبات الارتقاء بمستواهم المهني، بتوظيف التكنولوجيا في العملية التعليمية.

وتهدف الدراسة، إلى الاطلاع على احتیاجات التطویر المھني للمعلمين، للتنفيذ الفعال لاستراتيجية التحول إلى التعلم عن بُعد، ويتطلب تحقيق هذا الهدف معلومات عن احتیاجات التطویر المھني الخاصة بتطبيق منظومة التعلیم والتعلم عن بُعد، من وجهة نظر المعلمين. موضحة أن هناك رابطاً خاصاً بهذا الشأن، حيث ستستخدم نتائج الاستطلاع، سرياً لأغراض البحث فقط.

وفي سياق متصل، قدمت الوزارة، ممثلة في برنامج «محمد بن راشد للتعلم الذكي»، بالتعاون مع إدارة الإرشاد الأكاديمي، ورشة متخصصة لأولياء الأمور، لتمكينهم من اختيار المسار المهني لأبنائهم، في خطوة تركز فيها، على نشر التوعية وتوفير الدعم اللازم لمجتمع الوالدين، فضلاً عن تطوير الخدمات الخاصة بالفئات الطلابية في المسار المهني، ورفدها بأفضل العناصر وفق ميولهم العلمية والفنية والمهنية.