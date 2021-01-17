شكرا لقرائتكم خبر عن شرطة الشارقة تنظم حملة تطعيم مجانية في مراكزها والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة:”الخليج 365”

أطلقت القيادة العامة لشرطة الشارقة، صباح الأحد، حملة «معاً للتطعيم»، بالتعاون مع «مركز الأطباء العرب» بالشارقة، لتوفير جرعات اللقاح المضاد لفيروس «كورونا» لمنتسبيها في مراكزها الشرطية. وتستمر حتى الخميس 21 يناير.

وأكد العقيد يوسف بن حرمول، مدير إدارة مراكز الشرطة الشاملة، أن هذه الحملة جاءت للحدّ من انتشار الفيروس، لتوفير السلامة والأمان لمنتسبيها، ‏وحمايتهم من المخاطر الصحية التي قد يتعرضون لها بسبب طبيعة عملهم. مشيراً إلى أنها ستشمل مراكز إدارة مراكز الشرطة الشاملة الخمسة، بحيث تبدأ في اليوم الأول بمركز البحيرة، والغرب، وواسط ، والمناطق الصناعية، ثم الصجعة.‏

وأعرب عن شكره ‏لحرص القيادة الرشيدة على توفير الجرعات المجانية للقاح لكل أفراد المجتمع، بتنفيذها الخطط المعززة للصحة والسلامة، في جميع مراكز تقديم الخدمات الصحية بالدولة.

ودعا الموظفين إلى المبادرة بتلقّي اللقاح، فهو أحد الإجراءات التي يجب اتباعها للحدّ من انتشار الوباء.‏

