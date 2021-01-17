شكرا لقرائتكم خبر عن «الخارجية» تتقدم بصادق التعازي إلى روسيا بوفاة كوزنيتسوف والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعربت وزارة الخارجية والتعاون الدولي، عن خالص تعازيها إلى جمهورية روسيا الاتحادية، بوفاة سيرجي كوزنيتسوف، السفير الروسي المفوض فوق العادة لدى الدولة.

وأعربت في بيان لها، عن تثمينها العميق لجهود كوزنيتسوف الدؤوبة، لتعزيز أواصر التضامن والصداقة بين دولة الإمارات وروسيا الاتحادية، خلال عمله. مشيرة إلى التقدم الكبير الذي أحرز في تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين الصديقين، بالقطاعات المختلفة في السنوات الأخيرة.

كما أعربت الوزارة عن تعازيها الحارة لأسرة السفير ولزملائه. (وام)