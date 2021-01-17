شكرا لقرائتكم خبر عن «موكب البطاريق» ينطلق في حديقة العين والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - العين:”الخليج 365”

أطلقت حديقة الحيوانات بالعين، تجربتها المجانية الجديدة «موكب البطاريق» في مغامرة ظريفة يستمتع فيها الزوار بمشاهدتها وهي تمشي جماعات وفرادى، أمام الحضور في ساحة عرض الطيور لأول مرة. وقال مياس أحمد القرقز، مدير قسم رعاية الحيوانات في الحديقة: إن البطاريق من الطيور التي تتميز بلطافتها وظرافتها وجمال حركاتها ومشيتها، لذلك ستكون هذه التجربة مملوءة بالمتعة والمرح والسعادة للزوار، وهي المرة الأولى التي سيشاهدون فيها بطاريق «هامبولت» خارج معرضها، تمشي طليقة على العشب. وأضاف: هناك أسباب كثيرة تدعونا لإطلاق هذه التجربة، وفي مقدمتها حرصنا الدائم على تقديم تجارب ومغامرات مميزة لكل زوارنا ولمحبي الحديقة الذين اعتادوا على التجارب المتجددة بشكل مستمر، بالإضافة للأجواء الشتوية التي تشكل عاملاً مساعداً لإخراج البطاريق من معرضها، ومنحها فرصة الاستمتاع بدرجات الحرارة المنخفضة التي تلائمها وتشابه بيئتها الطبيعية. وأشار إلى ما ستقدمه التجربة من جانب تثقيفي بأهمية حماية الحيوانات المهددة بالانقراض، ومنها بطاريق «هامبولت»، حسب القائمة الحمراء للاتحاد الدولي لصون الطبيعة IUCN. وقال: نحرص على تعريف المجتمع بهذا النوع من الطيور عن قرب من خلال قصص مربي الحيوانات والمشرفين على رعايتها، مع الإجابة عن جميع استفسارات الزوار وتساؤلاتهم التي تتعلق ببطاريق «هامبولت» وعروض تقديمية تغطي جميع جوانب حياتها وسلوكها، وتدعم رسالتنا في صون الطبيعة والحفاظ على الحياة البرية. ويمكن للزوار من جميع الفئات والأعمار، الاستمتاع بموكب البطاريق يومياً في الرابعة والنصف مساءً بلا حجز مسبق، وذلك بساحة عرض الطيور، ضمن الإجراءات الاحترازية.