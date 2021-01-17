شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس النواب يوافق على منحة الحوكمة الاقتصادية ومطالب بتعظيم الاستفادة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وافق مجلس النواب 2021 برئاسة المستشار حنفى جبالى، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الأحد، على قرار رئيس الجمهورية رقم 643 لسنة 2020 بشأن الموافقة على اتفاقية منحة المساعدة بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية بشأن الحوكمة الاقتصادية الشاملة الموقعة فى القاهرة بتاريخ 30/ 9/2019.

يأتى ذلك بعد إشادة برلمانية بالاتفاقية لاسيما وأهمية الحوكمة الاقتصادية الشاملة، حيث قال النائب حسن المير، أن لعالم يشهد تطور فى الحوكمة الاقتصادية، حيث أنها تهدف إلى زيادة الكفاءة العامة، ومشاركة المرأة، لافتا إلى أن الوكالة الدولية للتنمية ستدفع لمصر المنحة، لحين الانتهاء من الاتفاقية.

ومن جانبة قال النائب محمد بدراوى، أن الإصلاحات انطلقت بالإصلاح النقدى والمرحلة الثانية ستكون هى الإصلاح الهيكلى والمنحة المقدمة من الوكالة الأمريكية هى من أهم المنح المقدمة وندعو الحكومة للاستفادة منها والاعتماد على المنح بدلا من القروض لأنها مكلفة.

ومن جانبة قال النائب زكريا حسان، أن المنح لا تحمل الدولة تكاليف أو فؤاد ونتمنى تعظيم الفائدة من المنحة.

ووفقا للاتفاق يكون تاريخ اكتمال المساعدة 30 سبتمبر 2025، أو أى تاريخ أخر يتفق عليه الطرفان للاكتمال كافة الأنشطة الضرورية لتحقيق الهدف من الاتفاقية، ويصدر الطرفان – بالاتفاق المشترك – خطابات تنفيذية لتحديد أوجه تنفيذ الاتفاقية

وتُعفى الاتفاقية كافة المساعدات من أى ضريبة مفروضة طبقا للقوانين السارية فى جمهورية مصر العربية، وتدخل حيز النفاذ من تاريخ التوقيع عليها، على أن تستكمل كافة الإجراءات القانونية اللازمة للتصديق عليها بجمهورية مصر العربية.