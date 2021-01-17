شكرا لقرائتكم خبر عن اللجنة العامة بمجلس النواب تؤكد: المواطن المصرى فى بؤرة اهتمامنا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت اللجنة العامة بمجلس النواب، أهمية أن تكون لمجلس النواب الجديد رؤى ومستهدفات يعمل على تحقيقها، ليصل إلى ما يريد الوصول إليه، وأن يكون المواطن المصرى فى بؤرة اهتمام كل مؤسسات الدولة وعلى الرأس منها مجلس النواب، وذلك من خلال أعمال كافة الآليات البرلمانية المتاحة للمجلس تشريعًا ورقابة.

وطالبت اللجنة فى بيان لها اليوم اصدرته عقب عقدها أول اجتماع لها فى دور الانعقاد الحالى، بوضع ضوابط ومعايير تكفل استمرار المحافظة على اتباع الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، وذلك فى جلسات المجلس واجتماعات لجانه.

وأكدت اللجنة العامة، على أهمية استمرار التنبيه المشدد بضرورة اتباع الأعضاء باللجان النوعية والهيئات البرلمانية لضوابط ومعايير الإجراءات الاحترازية التى يفرضها فيروس كورونا المستجد، خاصة ارتداء الكمامات، والتباعد الاجتماعى قدر الإمكان، وذلك لتقديم النموذج المشرف للبرلمانى المسئول، حفاظًا على الصحة العامة، وتقديم النموذج المحتذى للمواطن المصرى فى ضرورة اتباع الإجراءات الاحترازية فى كافة مناحى حياته لتفادى الإصابة بالفيروس.

ونوهت اللجنة العامة بضرورة التخفيف قدر الإمكان من اصطحاب الأعضاء مرافقين إلى حرم المجلس، مراعاة لتداعيات فيروس كورونا، وحفاظًا على صحة المرافقين وصحة الأعضاء، ومنع التواجد كثيف العدد داخل المجلس.