شكرا لقرائتكم خبر عن "النواب" يوافق على منحة 200 ألف يورو لدعم بيئة عمل آمنة للمرأة بقطاع السياحة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الأحد، برئاسة المستشار حنفى جبالى، على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 730 لسنة 2020 بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة بين حكومة جمهورية مصر العربية، والوكالة الإسبانية التعاون الدولى من أجل التنمية، بشأن تقديم الوكالة منحة للحكومة المصرية بمبلغ 200 ألف يورو لتمويل مشروع " دعم تهيئة بيئة عمل آمنة تحقق المساواة للمرأة فى قطاع السياحة فى جمهورية مصر العربية الموقعة فى القاهرة بتاریخى 2020/10/27 و2020/11/8.
ونصت الاتفاقية وفق الخطابات المتبادلة بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الإسبانية للتعاون الدولى من أجل التنمية بشأن تقديم الوكالة منحة للحكومة المصرية بمبلغ 200 ألف يورو لتمويل مشروع " دعم تهيئة بيئة عمل آمنة تحقق المساواة للمرأة فى قطاع السياحة فى جمهورية مصر العربية " الموقعة فى القاهرة بتاريخى 27/10200/ و2020/11/8، ونصت المذكرة الايضاحية للاتفاقية وفقا للخطابات المتبادلة، تقدم الوكالة الإسبانية التعاون الدولى من أجل التنمية الوكالة الإسبانية منحة بمنع 200 ألف يورو لتمويل المشروع، وهى منحة لصالح المجلس القومى للمرأة باعتباره الجهة المستفيدة من المشروع.
وتدخل الخطابات المتبادلة حيز النفاذ من تاريخ استلام الوكالة الإسبانية إخطارا من الحكومة المصرية يفيد باستيفاء هذا المتطلبات القانونية اللازمة للنفاذ ولتشرف وزارة الخارجية برفع الأمر.
واعترض النائب بهاء أبو الحمد، نائب الأقصر، على المناطق الجغرافية المقرر تفعيل الاتفاقية بها، مشيرا إلى أن التفعيل يقتصر على 3 محافظات فقط هى القاهرة والبحر الأحمر وشرم الشيخ، مطالبا بأن يكون لمحافظات الاقصر وأسوان وسيناء نصيب من هذه المنح.