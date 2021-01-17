شكرا لقرائتكم خبر عن "النواب" يوافق على منحة 200 ألف يورو لدعم بيئة عمل آمنة للمرأة بقطاع السياحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الأحد، برئاسة المستشار حنفى جبالى، على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 730 لسنة 2020 بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة بين حكومة جمهورية مصر العربية، والوكالة الإسبانية التعاون الدولى من أجل التنمية، بشأن تقديم الوكالة منحة للحكومة المصرية بمبلغ 200 ألف يورو لتمويل مشروع " دعم تهيئة بيئة عمل آمنة تحقق المساواة للمرأة فى قطاع السياحة فى جمهورية مصر العربية الموقعة فى القاهرة بتاریخى 2020/10/27 و2020/11/8.

ونصت الاتفاقية وفق الخطابات المتبادلة بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الإسبانية للتعاون الدولى من أجل التنمية بشأن تقديم الوكالة منحة للحكومة المصرية بمبلغ 200 ألف يورو لتمويل مشروع " دعم تهيئة بيئة عمل آمنة تحقق المساواة للمرأة فى قطاع السياحة فى جمهورية مصر العربية " الموقعة فى القاهرة بتاريخى 27/10200/ و2020/11/8، ونصت المذكرة الايضاحية للاتفاقية وفقا للخطابات المتبادلة، تقدم الوكالة الإسبانية التعاون الدولى من أجل التنمية الوكالة الإسبانية منحة بمنع 200 ألف يورو لتمويل المشروع، وهى منحة لصالح المجلس القومى للمرأة باعتباره الجهة المستفيدة من المشروع.

وتدخل الخطابات المتبادلة حيز النفاذ من تاريخ استلام الوكالة الإسبانية إخطارا من الحكومة المصرية يفيد باستيفاء هذا المتطلبات القانونية اللازمة للنفاذ ولتشرف وزارة الخارجية برفع الأمر.

واعترض النائب بهاء أبو الحمد، نائب الأقصر، على المناطق الجغرافية المقرر تفعيل الاتفاقية بها، مشيرا إلى أن التفعيل يقتصر على 3 محافظات فقط هى القاهرة والبحر الأحمر وشرم الشيخ، مطالبا بأن يكون لمحافظات الاقصر وأسوان وسيناء نصيب من هذه المنح.