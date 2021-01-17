شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مجلس النواب: إخطار الحكومة بجدول حضور الوزراء لتقييم أداء الوزارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المستشار حنفى جبالى رئيس مجلس النواب، إن اللجنة خلال اجتماعها اليوم السبت ، درست الموقف التنفيذي لبرنامج الحكومة الذى عرض على المجلس فى يوليو 2018، مضيفا إن رأى اللجنة العامة انتهى إلى أن هناك ملاحظات على أداء الحكومة في عدد من الملفات".



وقال رئيس مجلس النواب،" تم بحث الموقف التنفيذي لكل وزارة مقارنة بما ورد في برنامج الحكومة على مدار عدة أيام، وتقرر أن يحضر كل جلسة عامة 2 من الوزراء المعنيين لمناقشتهما في الموقف الحالي لما ورد في برنامج الحكومة" ، مشيرا الى أنه سيتم إخطار رئيس الوزراء المهندس مصطفي مدبولي بجداول الحضور أمام المجلس و التنبيه على أن الحضور وجوبيا وفقا للمادة 136 من الدستور".

ونصت المادة 136 من الدستور على لرئيس مجلس الوزراء، ونوابه، والوزراء، ونوابهم حضور جلسات مجلس النواب، أو إحدى لجانه، ويكون حضورهم وجوبيًا بناء على طلب المجلس، ولهم الاستعانة بمن يرون من كبار الموظفين. ويجب أن يستمع إليهم كلما طلبوا الكلام، وعليهم الرد على القضايا موضوع النقاش دون أن يكون لهم صوت معدود عند أخذ الرأى.



جاد ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، التي وافق فيها على قرار اللجنة العامة للمجلس باستدعاء رئيس الوزراء والوزراء لبيان موقف كل وزارة من تنفيذ برنامج الحكومة.