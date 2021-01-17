رئيس مجلس النواب: إخطار الحكومة بجدول حضور الوزراء لتقييم أداء الوزارات

شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مجلس النواب: إخطار الحكومة بجدول حضور الوزراء لتقييم أداء الوزارات والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - قال المستشار حنفى جبالى رئيس مجلس النواب، إن اللجنة خلال اجتماعها اليوم السبت ، درست الموقف التنفيذي لبرنامج الحكومة الذى عرض على المجلس فى يوليو 2018، مضيفا إن رأى اللجنة العامة انتهى إلى أن هناك ملاحظات على أداء الحكومة في عدد من الملفات".
وقال رئيس مجلس النواب،" تم بحث الموقف التنفيذي لكل وزارة مقارنة بما ورد في برنامج الحكومة على مدار عدة أيام، وتقرر أن يحضر كل جلسة عامة 2 من الوزراء المعنيين لمناقشتهما في الموقف الحالي لما ورد في برنامج الحكومة" ، مشيرا الى أنه سيتم إخطار رئيس الوزراء المهندس مصطفي مدبولي بجداول الحضور أمام المجلس و التنبيه على أن الحضور وجوبيا وفقا للمادة 136 من الدستور".
ونصت المادة 136 من الدستور على لرئيس مجلس الوزراء، ونوابه، والوزراء، ونوابهم حضور جلسات مجلس النواب، أو إحدى لجانه، ويكون حضورهم وجوبيًا بناء على طلب المجلس، ولهم الاستعانة بمن يرون من كبار الموظفين. ويجب أن يستمع إليهم كلما طلبوا الكلام، وعليهم الرد على القضايا موضوع النقاش دون أن يكون لهم صوت معدود عند أخذ الرأى.
جاد ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، التي وافق فيها على قرار اللجنة العامة للمجلس باستدعاء رئيس الوزراء والوزراء لبيان موقف كل وزارة من تنفيذ برنامج الحكومة.