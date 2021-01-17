لمجرد عند الأسرة الحاكمة في الإمارات

جدة - عبدالحي حسين - حظي الفنان المغربيّ، سعد لمجرد، باستقبال من طرف أحد أفراد الأسرة الحاكمة في الإمارات، إذ استقبله الشيخ محمد بن سلطان آل نهيانّ، يوم أمس السبت.

وزار لمجرد، صديقه سليل الأسرة الحاكمة في خيمة استقبال، وظهرا معا في مقطع فيديو، يلمح فيه موثقه إلى أن لمجرد بإمكانه الغناء باللهجة الإماراتية، ومن كلمات محمد بن سلطان.

وفي تدوينة للمجرد على حسابه في أنستغرام، قال: “ألف شكر سمو الشيخ محمد بن سلطان بن حمدان آل نهيان على استقبالك الراقي، في انتظار زيارتكم لنا في داركم ومكانكم المغرب”.

يذكر أن الشيخ محمد بن سلطان بن حمدان آل نهيان، شخصية إماراتية، ينتمي إلى آل نهيان، الأسرة الحاكمة في إمارة أبوظبي، فالشيخ زايد بن سلطان آل نهيان عمه شقيق والده خالد بن سلطان آل نهيان.

وسبق للمجرد أن زار صديقه محمد بن سلطان بن حمدان آل نهيان في مكتبه، أثناء زيارته السابقة للإمارات.