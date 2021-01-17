سلطنة عمان تغلق المنافذ البرية اعتبارا من الاثنين

محمد الفلاح - الأحد 17 يناير 2021

قررت اللجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا في سلطنة عمان، إغلاق المنافذ البرّية للسلطنة لمدة أسبوع قابلة للتمديد بدءا من الساعة السادسة من مساء يوم غدٍ الإثنين. وفقا لوكالة الأنباء العمانية.



وأكدت اللجنة أن الجهات المعنيّة ماضية في متابعة المخالفين لقراراتها ومعاقبتهم حمايةً لأفراد المجتمع من هذا المرض حيث لوحِظَ تهاونٌ من قبل عدد متزايد من المواطنين والمقيمين في الالتزام بالإجراءات الاحترازيّة المعتمدة خصوصًا عدم لبس الكِمامة وإقامة التجّمعات وبأعدادٍ كبيرةٍ من الناس للمناسبات الاجتماعية في الخِيام وهو ما قد يتسبب في تفشّي الفيروس في أوساط المجتمع