روسيا:تسجيل 23586 إصابة جديدة بفيروس كورونا

محمد الفلاح - الأحد 17 يناير 2021

اعلنت روسيا، اليوم الاحد، عن تسجيل 23586 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و481 وفاة جديدة ليصبح إجمالي عدد الإصابات ثلاثة ملايين و568209 إصابات مؤكدة منها 65566 حالة وفاة و542212 حالة نشطة ومليونين و960431 حالة شفاء.



وأشارت غرفة العمليات الخاصة بمحاربة انتشار الفيروس في بيان لها، الى ان حالات الاصابة الجديدة تتوزع بين كافة أقاليم روسيا الـ85، في مقدمتها العاصمة موسكو (4012 حالة) وثاني أكبر مدن البلاد سان بطرسبورغ (3316 حالة)..لافتة الى تماثل 23440 مريضا للشفاء من الفيروس.