واكدت وزارة الخارجية في بيان ، وقوف الجمهورية اليمنية إلى جانب جمهورية جيبوتي الشقيقة في مواجهة كافة أشكال العنف والتطرف والإرهاب..معبرة عن دعم اليمن الكامل لكل ما تتخذه الحكومة الجيبوتية من إجراءات لحماية أمنها واستقرارها.

شكرا لقرائتكم خبر عن اليمن تدين الهجوم الذي تعرضت له مدينة تاجورة شمال جيبوتي والان مع التفاصيل

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع