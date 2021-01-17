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اليمن تدين الهجوم الذي تعرضت له مدينة تاجورة شمال جيبوتي

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متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

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محمد الفلاح - الأحد 17 يناير 2021

دانت الجمهورية اليمنية بشدة الهجوم الذي تعرضت له مدينة تاجورة شمال جيبوتي والذي اسفر عنه استشهاد احد الجنود وإصابة آخرين.

 

واكدت وزارة الخارجية في بيان ، وقوف الجمهورية اليمنية إلى جانب جمهورية جيبوتي الشقيقة في مواجهة كافة أشكال العنف والتطرف والإرهاب..معبرة عن دعم اليمن الكامل لكل ما تتخذه الحكومة الجيبوتية من إجراءات لحماية أمنها واستقرارها.

 

وجددت الوزارة موقف الجمهورية اليمنية الثابت والرافض للتطرف والإرهاب بكافة اشكاله وصوره..معبرة عن خالص تعازيها بهذا المصاب..متمنية لجميع المصابين الشفاء العاجل.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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