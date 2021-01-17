شكرا لقرائتكم خبر عن 20 مسؤولا أمريكيا -هنديا في إدارة بايدن والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - مع بقاء أقل من 100 ساعة على تنصيبه التاريخي ، قام الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن إما بترشيح أو تسمية 20 شخصا على الأقل من الأمريكيين الهنود، بينهم 13 امرأة، في مناصب رئيسية في إدارته، وهو رقم قياسي جديد في حد ذاته لهذه الطائفة التي تشكل 1% من سكان البلاد.

وذكرت "تايمز أوف إنديا" اليوم الأحد أن ما يصل إلى 17 من هؤلاء المرشحين أو المعينين سوف يكونون ضمن مسؤولي البيت الأبيض .

وسوف تكون هاريس 56 عاما، أيضا أول أمريكية من أصل هندي وأمريكية من أصل أفريقي تؤدي اليمين كنائب لرئيس الولايات المتحدة. وسوف تكون هذه الإدارة هي الأولى على الإطلاق التي يتم فيها إدخال هذا العدد الكبير من الأمريكيين الهنود قبل تنصيب الرئيس.