شكرا لقرائتكم خبر عن إندونيسيا : ارتفاع ضحايا الزلزال إلى 73 شخصا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ذكرت الوكالة الإندونيسية للحد من آثار الكوارث اليوم الأحد أن 73 شخصا على الأقل لقوا حتفهم في زلزال تعرضت له جزيرة سولاويسي الغربية يوم الجمعة، في أحدث حلقة في سلسلة من الكوارث شهدتها البلاد.

وقال راديتيا جاتي المتحدث باسم الوكالة إن أكثر من 820 شخصا أصيبوا وترك أكثر من 27800 منازلهم بعد الزلزال الذي بلغت قوته 6.2 درجة. وذكر شهود أن البعض لجأ إلى الجبال بينما ذهب البعض الآخر إلى مراكز الإجلاء المكتظة.

وأشار جاتي إلى أنه تم نشر أفراد الشرطة والجيش لمنع أي أعمال نهب في عدة أجزاء من المنطقة.

وقالت دويكوريتا كارناواتي رئيسة هيئة الأرصاد الجوية إن وقوع زلزال آخر في المنطقة يمكن أن يتسبب في حدوث موجات مد عاتية (تسونامي).