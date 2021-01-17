السودان : مقتل 48 شخصا وإصابة 97 فى هجوم للميليشيات على الجنينة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 17 يناير 2021

متابعات_ الخليج 365

كشفت وكالة الأنباء السودانية "سونا"، اليوم الأحد، عن مقتل 48 شخصا وإصابة 97 فى هجوم للميليشيات على مدينة الجنينة.



وقالت الوكالة، إن نقابة الاطباء بغرب دارفور أكدت فى بيان لها اليوم، ارتفاع محصلة الضحايا نتيجة لهجوم المليشيات على مدينة الجنينة أمس إلى 48 قتيلا .

وأشارت النقابة إلى أن الاحداث الدموية لا تزال جارية فى مدينة الجنينة منذ صباح امس السبت، مخلفة 48 قتيلاً و97 جريحًا حسب الاحصاءات الأولية، متوقعة ازدياد هذه الحصيلة.

وأشار بيان النقابة إلى أن الكوادر الطبية تبذل جهدًا كبيرًا فى تقديم الرعاية الطبية للجرحى والمصابين فى ظل صعوبة بالغة فى الحركة ونقص في كوادر التخدير والتحضير والتمريض.

ووجهت اللجنة نداءً عاجلاً من أجل تأمين المرافق الصحية وتوفير وسائل نقل مصحوبة بقوات نظامية من أجل نقل الكوادر الطبية والكوادر المساعدة إلى المؤسسات العلاجية الحكومية والخاصة والوصول إلى الجرحى العالقين فى مناطق الاشتباكات، وكذلك توصيل الإمدادات الطبية إلى المرافق التى تأوى الجرحى .

وكان الدكتور معاذ تنقو، رئيس مفوضية القومية للحدود بالسودان، كشف فى وقت سابق، عن أن الوجود الأثيوبى فى منطقة الفشقة السودانية كان بعصابات "الشفتة" أولا، ثم تطور إلى ميليشا، والآن دخل الجيش الأثيوبى نفسه فى هذه المنطقة.