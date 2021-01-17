60 قتيلا في زلزال سولاويسي الاندونيسية وعمليات مستمرة للبحث عن ناجين

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 17 يناير 2021

متابعات_ الخليج 365

ارتفعت الحصيلة الرسمية لضحايا الزلزال الذي ضرب جزيرة سولاويسي الإندونيسية، الى ستين قتيلا وتدمير منازل آلاف الاشخاص.



واكتظت المستشفيات بمئات الجرحى منذ الزلزال الذي بلغت شدته 6,2 درجات وضرب المنطقة فجر الجمعة.

وقد أثار حالة من الذعر بين سكان غرب الجزيرة التي دمرها في 2018 زلزال قوي جدا أعقبه تسوماني مدمر أسفر عن سقوط 4300 قتيل.

وخلال اليومين الماضيين تم انتشال عشرات الجثث من تحت أنقاض مبان منهارة في ماموجو كبرى مدن المنطقة التي يبلغ عدد سكانها 110 آلاف نسمة ودمر فيها مستشفى ومركز للتسوق.