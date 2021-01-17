الصين تسجل 109 حالات اصابة جديدة بفيروس كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 17 يناير 2021

متابعات_ الخليج 365

اعلنت الصين، اليوم الاحد، عن تسجيل 109 حالات إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد بينها 96 حالة محلية العدوى و13 حالة وافدة من خارج البر الرئيسي.



واوضحت لجنة الصحة الوطنية الصينية في تقريرها اليومي إن من بين الحالات محلية العدوى، تم الإبلاغ عن 72 حالة في مقاطعة خبي و12 حالة في مقاطعة هيلونغجيانغ و10 حالات في مقاطعة جيلين وحالتين في بكين،والإبلاغ عن حالة جديدة مشتبه بها وصلت إلى شانغهاي من خارج البر الرئيسي يوم السبت.

وبلغ العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بفيورس كورونا في البر الرئيسي الصيني 88227 حالة.