فرنسا والمانيا وبريطانيا تدعو النظام الايراني الى وقف أبحاث إنتاج اليورانيوم

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 17 يناير 2021

متابعات_ الخليج 365

عبرت الدول الأوروبية المنضوية ضمن الاتفاق حول البرنامج النووي الإيراني، عن قلقها من إعلان طهران هذا الأسبوع أنها تتقدم في أبحاثها بشأن إنتاج معدن اليورانيوم.



وقالت الدول الأوروبية المنضوية ضمن الاتفاق في بيان مشترك "نحن حكومات ألمانيا وفرنسا والمملكة المتحدة، نعرب عن قلقنا العميق من إعلان إيران أنها تستعد إنتاج معدن اليورانيوم"..داعية إياها الى عدم المضي في الخطوة التي تشكل تراجعاً إضافياً عن التزاماتها بموجب اتفاق فيينا.

واضاف البيان" أن إيران التزمت لمدة 15 عاما في إطار اتفاق فيينا النووي (المعروف رسميا باسم +خطة العمل الشاملة المشتركة+)، عدم إنتاج معدن اليورانيوم أو القيام بعمليات بحث وتطوير في مجال تعدين اليورانيوم".

وشددت فرنسا والمانيا وبريطانيا، على ضرورة وقف ايران هذا النشاط والعودة إلى احترام التزاماتها بموجب خطة العمل الشاملة المشتركة من دون أي تأخير.