شكرا لقرائتكم خبر عن بريطانيا تأمل بتخفيف قيود «كورونا» بحلول مارس المقبل والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال وزير الخارجية البريطاني دومنيك راب، إن حكومة بلاده تأمل أن تخفف الإجراءات الاحترازية لمكافحة فيروس «كورونا» بحلول مارس المقبل، إذا تم تطعيم السكان كما هو مخطط له. وأكد راب أن الحكومة تدرس جميع التدابير الممكنة لمكافحة انتشار الفيروس، مشيراً إلى أنه سيتم تعزيز الرقابة على الحدود.

وأظهرت الأرقام الحكومية تسجيل 41346 إصابة جديدة بالفيروس، السبت، نزولاً من 55761 الجمعة.

ومع ذلك، واصلت الوفيات الارتفاع بوتيرة سريعة إذ جرى تسجيل 1295 وفاة اليوم، ليصل العدد الإجمالي إلى 88590.

وسجلت بريطانيا أكبر عدد وفيات بالفيروس في أوروبا حتى الآن، على الرغم من وفاة عدد أكبر في إيطاليا وبلجيكا على أساس العدد إلى كل مليون نسمة. وحذر كريس ويتي كبير الأطباء بالحكومة البريطانية مواطنيه من أن عدد الوفيات اليومية لم يبلغ ذروته بعد.