شكرا لقرائتكم خبر عن «قوات السلام» تستعيد مدينة من قبضة المتمردين في إفريقيا الوسطى والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بانغي-أ.ف.ب

أعلنت الأمم المتحدة، السبت، أن قوات حفظ السلام في جمهورية إفريقيا الوسطى استعادت السيطرة على مدينة تقع على بعد 750 كيلومتراً شرق بانغي احتلتها منذ مطلع كانون الثاني/يناير مجموعات مسلحة شنت هجوماً على نظام الرئيس فوستين أرشانج تواديرا. وقال الناطق باسم بعثة الأمم المتحدة في إفريقيا الوسطى (مينوسكا) فلاديمير مونتيرو: «إن مدينة بانغاسو أصبحت تحت السيطرة الكاملة لمينوسكا بعد الإنذار الذي وجهته البعثة الجمعة إلى المجموعات المسلحة»، موضحاً أن «المتمردين تخلوا عن المواقع التي احتلوها وفروا من المدينة ليل الجمعة/السبت».