إصابات «كورونا» العالمية 93.86 مليون بينهم 3.2 مليون في إفريقيا

(وكالات)

أصيب أكثر من 93.86 مليون شخص بفيروس «كورونا» المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى مليونين و12869. وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر/ كانون الأول 2019.

وأعلن المركز الإفريقي للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، أن إجمالي حالات الإصابة بـ«كورونا» بدول القارة الإفريقية بلغ ثلاثة ملايين و207 آلاف و639 إصابة. وأضاف المركز -في بيان- أن إجمالي حالات الوفيات بدول إفريقيا بلغ 77 ألفاً و 684 حالة وفاة.

وأعلنت إيطاليا، السبت، حظر الرحلات الجوية من البرازيل بسبب نسخة متحورة من فيروس «كورونا» رُصدت في هذا البلد. وكتب وزير الصحة روبرتو سبيرانزا على «تويتر»: «وقّعتُ مرسوماً يمنع الرحلات الجوية من البرازيل ويمنع الأشخاص الذين مكثوا هناك خلال الأيام الـ14 الماضية من دخول إيطاليا».

وأضاف: «يجب على أي شخص موجود في إيطاليا وجاء من ذلك البلد، الخضوع لفحص والاتصال بالسلطات الصحية».

وأحصت إيطاليا، أكثر الدول الأوروبية تضرراً من الجائحة، ما يزيد على 2,3 مليون إصابة بالفيروس، بينها 81 ألف وفاة.

وأعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، الأحد، أن البر الرئيسي سجل 109 حالات إصابة جديدة بـ«كورونا» السبت.

وذكرت اللجنة - في بيان- أن 96 من الإصابات الجديدة حالات عدوى محلية. وبلغ إجمالي حالات الإصابة المؤكدة في الصين 88 ألفاً و227 إصابة ووصل إجمالي عدد المتعافين إلى 82 ألفاً و387، فيما ظل عدد الوفيات مستقراً عند 4635 شخصاً.

وقالت حكومة العاصمة اليابانية طوكيو إن المدينة سجلت 1592 حالة إصابة جديدة بفيروس «كورونا»، الأحد.

ومددت اليابان حالة الطوارئ في منطقة العاصمة لتشمل سبع مقاطعات أخرى يوم الأربعاء، بهدف الحد من الزيادة في حالات الإصابة بالفيروس.

وقالت وزارة الصحة بالبرازيل، السبت، إنها سجلت 61567 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس «كورونا» و1050 وفاة خلال أربع وعشرين ساعة وذلك في خامس يوم على التوالي تتجاوز فيه الوفيات حاجز الألف. وبلغ إجمالي عدد الإصابات في البلد الواقع بأمريكا الجنوبية ثمانية ملايين و455059 حالة بينما سجلت الوفيات 209 آلاف و296 وفقاً لأرقام الوزارة. وتشهد البرازيل حالياً ثالث أكبر انتشار للفيروس في العالم بعد الولايات المتحدة والهند.

وشهدت المكسيك أسوأ أسبوع في ظل جائحة «كورونا» حتى الآن بتسجيل رقم قياسي في عدد الإصابات الجديدة وأكثر من سبعة آلاف وفاة وذلك وفقا لأحدث البيانات الصادرة عن الحكومة، السبت. وذكرت وزارة الصحة أنها سجلت 20523 حالة إصابة جديدة و1219 وفاة، السبت، ليصل العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة إلى مليون و630258 في حين تجاوزت الوفيات حاجز 140 ألفاً.