شكرا لقرائتكم خبر عن أكثر من 70 ألف وفاة بكورونا في فرنسا منذ بدء الجائحة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - باريس - (أ ف ب)

تخطّت فرنسا السبت عتبة 70 ألف وفاة بكوفيد-19 منذ بدء الجائحة، وفق أرقام مديرية الصحة العامة الفرنسية.

وجاء في الحصيلة اليومية للمديرية أن فرنسا سجّلت ما مجموعه 70 ألفاً و142 وفاة جراء كوفيد-19، بينها 196 في الساعات الأربع والعشرين الأخيرة.

ويبقى عدد الإصابات الجديدة مرتفعاً مع تسجيل 21 ألفاً و406 إصابات في الساعات الـ 24 الأخيرة في رقم يقارب ما سجل في الأيام الأخيرة. ولا يزال الضغط على المستشفيات كثيفاً مع وصول العدد الإجمالي للمصابين الموجودين فيها إلى 24 ألفاً و985 شخصاً بينهم 1199 تم إحصاؤهم السبت. وثمة 2731 من هؤلاء في أقسام الإنعاش.

واستقرت نسبة الفحوص الإيجابية على 6.5 في المئة. وتلتزم فرنسا اعتباراً من السبت حظر تجول شاملاً يبدأ الساعة 18.00 خشية تفش جديد للوباء يرتبط بظهور الفيروسات المتحورة.