شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع ضحايا زلزال إندونيسيا إلى 60 قتيلاً والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ماموجو-أ.ف.ب

ارتفع عدد ضحايا زلزال إندونيسيا الذي ضرب جزيرة سيليبس، الأحد، إلى 60 قتيلاً، فيما يُواصل رجال الإنقاذ البحث عن ناجين بين الأنقاض. وتسبّب الزلزال البالغة قوّته 6,2 درجة والذي وقع، فجر الجمعة، في تشريد الآلاف وإصابة مئات آخرين بجروح. كما أثار الذّعر بين سكّان غرب جزيرة سيليبس التي دمّرها زلزال قوي عام 2018 أعقبه تسوماني مدمّر خلّف 4300 قتيل.

ويتواصل منذ يومين رفع عشرات الجثث من بين أنقاض مبان منهارة في ماموجو. وعثر على ضحايا آخرين في الجنوب حيث شعر السكان بهزة ارتدادية قوية، صباح السبت.

وتم إرسال غذاء ومعدات طوارئ إلى الجزيرة على متن طائرات وقوارب. كما أرسلت البحرية سفينة طبية لمساعدة المستشفيات التي لا تزال تعمل، والتي ضاقت بالجرحى.

وفي حين فقد الآلاف منازلهم، يرفض آخرون العودة إلى ديارهم خشية حصول هزات ارتدادية أو تسونامي كما حدث في 2018.

وقال عبد الوهاب الذي لجأ إلى خيمة مع زوجته وأطفاله الأربعة وبينهم رضيع «من الأفضل الاحتماء» تجنباً لـ«حدوث شيء أسوأ». وأضاف: «نأمل أن تتمكن الحكومة سريعاً من إرسال مساعدات وغذاء وأدوية وحليب للأطفال».

وأعاقت الانهيارات الأرضية التي أعقبت الزلزال، والأمطار الغزيرة، الوصول إلى أحد الطرق الرئيسية في المنطقة. كما تضرر المطار وأحد الفنادق إضافة إلى مقر الحاكم، بينما لا يزال جزء من المنطقة بلا كهرباء.