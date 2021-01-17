النعيمي يطلع على نتائج مسح دخل الأسرة وإنفاقها

اطلع صاحب السموّ الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم عجمان، بحضور سموّ الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، على أهم نتائج مسح دخل الأسرة وإنفاقها في إمارة عجمان الذي أعده مركز عجمان للإحصاء والتنافسية وتوصياته، وشمل واقع الإنفاق والدخل للأسر في الإمارة. ويعدّ من المسوح المهمة التي تساعد على دراسة المستويات الاجتماعية والاقتصادية للأسرة.

حضر العرض التقديمي، الشيخ عبد العزيز بن حميد النعيمي، رئيس دائرة التنمية السياحية، والشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس دائرة البلدية والتخطيط، والشيخ الدكتور ماجد بن سعيد النعيمي، رئيس ديوان الحاكم، والدكتور سعيد سيف المطروشي، الأمين العام للمجلس التنفيذي، و حمد بن غليطة، السكرتير الخاص لصاحب السموّ حاكم عجمان، وطارق بن غليظة، مدير مكتب حاكم عجمان، ويوسف النعيمي، المدير العام للتشريفات والضيافة، وعدد من كبار المسؤولين.

واطلع سموّه، خلال العرض الذي قدمته الدكتورة هاجر الحبيشي، المديرة التنفيذية لمركز عجمان للإحصاء والتنافسية، على نبذة مختصرة عن استراتيجية المسح ونتائجه الرئيسية المرتبط برؤية عجمان والمؤشرات المرتبطة بأهداف التنمية المستدامة، حيث توفر النتائج نحو 100 مؤشر، وتضم المؤشرات المرتبطة بجودة الحياة والرفاه الاجتماعي والاقتصادي، وتحديد خط الاكتفاء الذاتي للأسرة، والإنفاق على التعليم والصحة، ومعرفة حجم الأسرة المنتجة، ونمط الإنفاق واستهلاك الأسرة.

واستمع سموّه والحضور، إلى أهم النتائج المرتبطة بالخصائص الديموغرافية للأسر والظروف المعيشية الاجتماعية والاقتصادية، ونتائج الدخل ومصادرها، بحسب عدد الأسر وتصنيفها بفئات الدخل، فضلاً عن مجموعات إنفاق الأسر في الإمارة وتفاصيلها. كما عرضت نتائج تفصيلية للحالات الخاصة من المواطنين، والوقوف على أهم المتطلبات الأساسية للعيش الكريم، ومدى معرفة الأسرة بثقافة الاستثمار المالي، ووضع كلف المعيشة في الإمارة بحسب النمط السائد.

كما اطلع سموّه، على أهم التوصيات التي تمخضت عن المسح، منها عمل دراسة معمقة عن حالات الأسر المواطنة الساكنين بالإيجار، وتشجيع ذوي الدخل المحدود على البدء بمشاريع استثمارية، ودراسة إصدار بطاقات ذكية لهم، لشراء السلع الاستهلاكية، وتشجيع المستفيدين من المساعدات المحلية على التسجيل في منصة «معلوماتي»، وتنظيم برامج وورش عن الثقافة المالية، وخاصة الاستثمار والادخار، وتصميم برامج تدريبية للمواطنين الباحثين عن عمل، وخصوصا من ذوي الدخل المحدود، ومساعدتهم للحصول على فرص وظيفية، وتطوير إجراءات «دراسات الحالات الاجتماعية» للأسر المستحقة للمساعدات، وتتطلب زيارات ميدانية للتحقق من مدى استحقاقها.

وأشاد صاحب السموّ حاكم عجمان، في ختام اللقاء، بجهود المركز، المتمثلة في توفير بيانات مفصلة وشاملة وكاملة عن الحياة الاجتماعية والاقتصادية، ما يعكس فكر القيادة الاستراتيجي في دعم صناعة القرار بالأدوات الحديثة والبيانات الدقيقة، وحرصها على توفير احتياجاتهم الكاملة بالوقوف على جوانب معيشتهم، وتوفير كل ما يضمن حياة كريمة للمواطنين، ومن أجل تطوير الخدمات في الإمارة، واتخاذ القرار السليم في عملية التطوير ورسم السياسات العامة من خطط للارتقاء الحضاري في الإمارة.

وقال سموّه: إن المسح الذي أجراه المركز، يساعد على دراسة المستويات الاجتماعية والاقتصادية للأسرة. كما يوفر بيانات إحصائية تشمل الخصائص الديموغرافية والاجتماعية والاقتصادية والتعليمية والصحية، وغيرها التي تمكن من تقييم الوضع السكاني في الإمارة، وتدعم الحكومة لتطوير الخطط التنموية على أسس علمية مبنية على توفر البيانات.

وثمن أهمية إعداد قاعدة بيانات شاملة ودقيقة، تساعد على وضع الخطط والبرامج المستدامة التي تسهم في إحداث التطوير المطلوب، ودفع عجلة التنمية المتكاملة في إمارة عجمان. داعياً فريق العمل على مواصلة الجهود لإنجاح المشروعات الوطنية والمحلية كافة، وحثّ المجتمع على تقديم بيانات دقيقة وصحيحة.

ويجري تنفيذ المسح في دولة الإمارات، بالإشراف والتعاون والتنسيق الكامل، بين المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، ومراكز الإحصاء المحلية.

ويشمل المسح الأسر المعيشية المواطنة، وغير المواطنة، والجماعية. ويعدّ من المسوح المهمة في العالم، لما يوفره من بيانات ومعلومات لمتخذي القرار، عن المستويات المعيشية لمختلف فئات المجتمع، التي تعكس مستوى رفاهية المجتمع وجودة الحياة. (وام)