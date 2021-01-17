شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة أسطورة التانغو الراقص الأرجنتيني خوان كارلوس كوبس بفيروس كورونا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بوينوس آيرس - أ ف ب

غيّب الموت الراقص ومصمم الرقصات الأرجنتيني خوان كارلوس كوبس، الذي يُعتبَر أسطورة التانغو؛ حيث توفي عن 89 عاماً بسبب مضاعفات مرتبطة بفيروس كورونا المستجد؛ على ما أعلنت عائلته.

وكتبت ابنته جوهانا كوبس على «فيسبوك» أن «كل شيء حصل بسرعة كبيرة»، وأضافت: «والدي مات؛ سيظل دائماً يتألق بين النجوم وإلى الأبد في تاريخ رقص التانغو»، وكان الرجل الثمانيني قد أصيب في كانون الأول/ديسمبر الفائت بالفيروس.

واشتهر خوان كارلوس كوبس المولود في 31 أيار/مايو 1931 في بوينس آيرس؛ بأنه جعل من رقصة التانغو أسلوباً كاملاً للرقص، ونقل هذه الرقصة الشعبية إلى أهم المسارح العالمية.

وشكل كوبس ثنائياً أسطورياً في مجال رقص التانغو مع ماريا نيفيس، ومع أن حياتهما الزوجية استمرت من عام 1964 إلى عام 1973، ولكنهما استمرا في الرقص معاً حتى عام 1997، وسارت ابنته جوهانا على خطاه، وكانت شريكته في الرقص على مدى نحو 20 عاماً، وقد اعتزل خوان كارلوس كوبس الرقص عام 2015.

وذكّرت وزارة الثقافة الأرجنتينية عبر «تويتر» أن كوبس «تألق في برودواي، وحظي بالإعجاب في أوروبا، وشكل ثنائياً راقصاً لا يُنسى مع ماريا نيفيس، وقدم عروضاً لا مثيل لها».

كذلك نعته «بروتانغو»؛ إحدى أهم جمعيات الترويج للتانغو؛ واصفة إياه بأنه «أسطورة رقص التانغو»؛ مذكّرة بأنه «علّم أجيالاً من الفنانين وعرّف العالم بأسره بعروض التانغو المبتكرة».