شكرا لقرائتكم خبر عن إلغاء الاختبار الثامن لأقوى صاروخ فضائي في العالم والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - إعداد: مصطفى الزعبي

ألغت وكالة الفضاء الأمريكية، «ناسا»، اختبار أقوى صاروخ في العالم على الإطلاق، لنقل الرواد إلى القمر بعد دقيقة واحدة من التشغيل في مركز «ستينيس سبيس سنتر»، بالقرب من خليج سانت لويس في ميسيسيبي، في وقت متأخر من مساء السبت، بسبب فشل مكون رئيسي في نظام الإطلاق الفضائي الذي تقدر قيمته بـ18.6 مليون دولار، في حين تصل تكلفة الصاروخ إلى 9.1 مليار، دولار وفقاً لمدير« ناسا»، حيث كان من المقرر أن يهبط الصاروخ على القمر في 2024، ما يلقي بظلاله على نقل الرواد للفضاء والمريخ في الوقت المحدد.

وكان من المقرر أن يخضع نظام الإطلاق الفضائي للاختبار الثامن والأخير في نوفمبر/ تشرين الثاني ولكن تم تأجيله بسبب مشكلة التزود بالوقود، واستمر الصاروخ في الاختبار لمدة دقيقة من أصل 8 دقائق، قبل أن يتوقف، من دون تضرر أي من المحركات الـ4 الصاروخية من طراز RS-25، واثنين من التعزيزات الخارجية التي صممتها شركة «نورثروب جرومان» العسكرية.

وأشار الخبراء إذا تمكنت «ناسا» من تصويب الخطأ سوف تحتاج أسبوع لإجراء اختبار مرة أخرى.

وكانت «ناسا» تعتزم إرسال الصاروخ إلى مركز كينيدي للفضاء في فبراير/ سباط للاندماج مع مركبة أوريون الفضائية، الذي يستطيع رفع أوريون إلى 24500 ميل في الساعة، وهي السرعة اللازمة لإيصال مركبة إلى القمر.

وحددت إدارة ترامج جدولاً زمنياً من شأنه أن يكون نظام الإطلاق الفضائي جزءاً من إعادة رواد الفضاء إلى القمر بحلول عام 2024.