شكرا لقرائتكم خبر عن قادة الإمارات يعزون بوتين في وفاة السفير الروسي لدى الدولة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - (أبوظبي-وام)

بعث صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» برقية تعزية إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وذلك في وفاة سيرجي كوزنيتسوف سفير جمهورية روسيا الاتحادية لدى الدولة. كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، برقيتي تعزية مماثلتين إلى بوتين.