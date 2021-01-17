شكرا لقرائتكم خبر عن 162251 فحصاً.. 3453 إصابة و3268 متعافياً و5 وفَيَات والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ‎تماشياً مع خطة وزارة الصحة ووقاية المجتمع، لزيادة نطاق الفحوص في الدولة، بهدف الاكتشاف المبكر، وحصر المصابين بفيروس «كورونا» ومخالطيهم وعزلهم، أعلنت إجراء 162251 فحصاً خلال الساعات الـ 24 الماضية، على فئات مختلفة، باستخدام أفضل تقنيات الفحص. ‎وأسهم تكثيف إجراءات التقصي والفحص في الدولة، في الكشف عن 3453 إصابة جديدة بفيروس «كورونا»، من جنسيات مختلفة، وجميعها حالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة، وبذلك يبلغ مجموع المصابين المسجلين 253261. ‎كما أعلنت وفاة 5 من تداعيات الإصابة بالفيروس، وبذلك يبلغ عدد الوفيات 745. ‎وأعربت الوزارة عن أسفها وخالص تعازيها ومواساتها لذوي المتوفين، وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين، مهيبة بالجميع التعاون مع الجهات الصحية، والتقيد بالتعليمات والالتزام بالإجراءات الاحترازية، ضماناً لصحة الجميع. ‎كما أعلنت شفاء 3268 مصاباً وتعافيهم التام من أعراض المرض، بعد تلقيهم الرعاية الصحية اللازمة، منذ دخولهم المستشفى، وبذلك يكون مجموع المتعافين 225374. (وام)