شكرا لقرائتكم خبر عن روني يخسر أول مباراة كمدرب والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - خسر أيقونة مانشستر يونايتد، واين روني، أول مباراة له كمدرب لديربي كاونتي المنافس في الدرجة الأولى في إنجلترا، بعد تلقي شباك فريقه هدفاً من جيمي ليندساي، لاعب روذرهام يونايتد في الدقيقة 86 .

وكان روني وقع عقداً لعامين ونصف العام، الجمعة، مع ديربي ليكون مدرباً بصفة دائمة وينهي مسيرته كلاعب ومدرب معاً، لكن روذرهام الذي خسر آخر 8 مباريات خارج قواعده في الدوري انتفض وعكّر مزاج روني، وتركت النتيجة ديربي كاونتي في خانة الفرق الثلاثة التي في ذيل الترتيب، لكن مراقبين وصفوا وقوف روني على خط التماس بالهادئ والحكيم، ووجهه لا يفضح مشاعره ولا يعطي لاعبيه الكثير من التعليمات لأنه يثق بالتزامهم بالخطة .