شكرا لقرائتكم خبر عن غافلت مخدوميها.. وسرقت مليون درهم من غرفة النوم والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: محمد ياسين

أحالت النيابة العامة بدبي خادمة إفريقية (26 عاماً) إلى محكمة الجنايات، بتهمة سرقة نحو مليون درهم من عملات متنوعة من منزل مخدومتها بالاشتراك مع آخرين هاربين.

تعود أحدث القضية إلى سبتمبر الماضي، حين تقدمت ربة منزل عربية ببلاغ عن سرقة مبالغ تقدر بمليون درهم، من خزانة ملابس داخل غرفة نومها. وبحسب إفادة المجني عليها في أوراق القضية، أنها تتهم خادمة تعمل في منزلها بسرقة الأموال الخاصة بزوجها وهي من عملات متنوعها، حيث دأبت الخادمة منذ التحاقها بالعمل لديها في مارس، بسرقة مبالغ صغيرة وأنها تحدثت معها أكثر من مرة بهذا الخصوص ووعدتها بعدم تكرار الأمر.

وذكرت المجني عليها، أن زوجها طلب منها في يوم الواقعة أن تحتفظ بمفتاح الغرفة في مكان آمن كونه يحتفظ بـ 760 ألف درهم و50 ألف دولار، و 3 آلاف دينار كويتي، داخل خزانة ملابس. وبعد حضور صاحب المنزل دخل إلى الغرفة وفتح الخزانة وسحب 1000 درهم، وأغلق الباب بالمفتاح.

وبحسب إفادة شرطي في أوراق القضية أن فريقاً من التحريات تمكن من القبض على المتهمة، برفقة المتهمة الثانية في القضية، حيث أقرت بسرقة 600 ألف درهم و50 ألف دولار، وسلمت المبلغ إلى متهم ثالث غادر الدولة، بعد منحها 5500 درهم من المبالغ المسروق، وسلم الثانية 1500 درهم، نظير إخفاء المتهمة الأولى في منزلها، حتى يتمكن من تهريبها خارج الدولة، فأمرت المحكمة باستمرار حبسهما على ذمة القضية.