شكرا لقرائتكم خبر عن تنسيقية شباب الأحزاب تهنئ عمرو يونس لحصوله على عضوية اللجنة العامة بمجلس النواب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هنأت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين،النائب عمرو يونس، أمين سر التنسيقية، وعضو مجلس النواب، بحصوله على عضوية اللجنة العامة بمجلس النواب، متمنية للنائب التوفيق والسداد فيما أوكل إليه من مهام.

يذكر أن هيئة مكتب مجلس النواب، اختارت خلال اجتماعها اليوم برئاسة المستشار حنفي جبالي، 5 أعضاء في تشكيل اللجنة العامة كان من بينهم النائب عمرو يونس، ووفقا لنص المادة 24 ‏‎تشكل اللجنة العامة فى بداية كل دور انعقاد سنوى عادى، برئاسة رئيس المجلس وعضوية كل من:

‏‎أولاً: الوكيلين.

‏‎ثانيًا: رؤساء اللجان النوعية.

‏‎ثالثا: ممثلى الهيئات البرلمانية لكل من الأحزاب السياسية التى حصلت على عشرة مقاعد أو أكثر، والائتلافات البرلمانية. على أن يطبق الحكم المقرر لتمثيل الهيئات البرلمانية للأحزاب السياسية باللجنة العامة ابتداءً من الفصل التشريعى التالى للعمل بهذه اللائحة.

‏‎رابعًا: خمسة أعضاء يختارهم مكتب المجلس، على أن يكون من بينهم عضو واحد من المستقلين على الأقل، إذا كان عدد الأعضاء المستقلين بالمجلس عشرة أعضاء فأكثر.

‏‎ويُدعى الوزيرُ المختص بشئون مجلس النواب لحضور اجتماعات هذه اللجنة، أثناء نظر المسائل المبينة فى المادة (26) من هذه اللائحة.

‏‎هذا وتختص اللجنة العامة بعدة مهام، من بينها مناقشة الموضوعات العامة والأمـور الهامة التى يرى رئيس الجمهورية، أو رئيس المجلس، أو رئيس مجلس الوزراء، تبـادل الرأى فى شأنها مع اللجنة أو إحاطة أعضائها علما بها.

‏وأعربت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين عن ثقتها الكاملة بالنائب، في أداء المهمة علي أفضل وجه،متمنية له التوفيق.